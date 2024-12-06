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Удари Росії по Запоріжжю та Кривому Рогу: дев'ятеро загиблих

Олена Перепадя
6 грудня 2024 р.

6 грудня удень війська РФ вдарили по Кривому Рогу, а згодом - по Запоріжжю. Загинули люди, серед двох десятків поранених - діти.

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Наслідки удару військ РФ по Кривому Рогу, 11 листопада 2024 року
Наслідки удару військ РФ по Кривому Рогу, 11 листопада 2024 року (фото з архіву)Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Війська Росії під вечір п'ятниці, 6 грудня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули семеро людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. Повідомлялося про чотирьох постраждалих, серед яких - діти. За попередніми даними, війська РФ поцілили у СТО, там зайнялася пожежа.

Удар по Кривому Рогу

За кілька годин до цього росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу , поціливши у цивільну будівлю. Наразі відомо, що внаслідок удару загинули двоє людей, 13 постраждали. 

"Вже 13 постраждалих у Кривому Розі. Із них п’ятеро - в лікарні. У людей різані та забійні рани, осколкові поранення. Всім надається необхідна меддопомога", - повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Раніше він зазначав, що серед постраждалих внаслідок влучання в будівлю - 6-річний хлопчик. 

Рятувально-пошукові роботи на місці удару тривають, одна людина ще не виходить на зв'язок, написав Лисак у Telegram. 

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, уточнив, що війська РФ поцілили у цивільну адміністративну будівлю. Він додав, що у місті розгортають штаб допомоги людям. "Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста", - пояснив він.

На місці влучання працюють також правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин військ РФ, додають у Офісі генерального прокурора України. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (частина друга статті 438 КК України). 

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На Херсонщині дев'ятеро постраждалих внаслідок російських атак

У цей же день внаслідок атаки військ РФ постраждали ще п'ятеро людей в Білозерській громаді на Херсонщині, повідомили у Херсонській ОВА.

"Орієнтовно о 15:15 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Двох жінок і двох чоловіків із вибуховими та черепно-мозковими травмами доставили в лікарню. Медики їх дообстежують. Ще одній жінці, 33 років, бригада "екстренки" надала допомогу на місці", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Також у адміністрації повідомляли, що зранку 6 грудня війська РФ атакували з безпілотника цивільного в Антонівці. 46-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та уламкового поранення тулуба, рук і ніг. У Зміївці на Херсонщині внаслідок російського обстрілу постраждала 48-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ніг. 

У Херсоні під російський обстріл потрапив 16-річний підліток. У хлопця діагностували мінно-вибухову травму та контузію. 

А згодом у Центральному районі Херсона під удар ворожого дрона потрапив 19-річний юнак. Внаслідок вибуху від зазнав черепно-мозкової травми та контузії, а також уламкового поранення обличчя і ноги, також повідомили в Херсонській ОВА.

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