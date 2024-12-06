Удари РФ по Запоріжжю та Кривому Рогу: число жертв зростає

6 грудня удень війська РФ вдарили по Кривому Рогу, а згодом - по Запоріжжю. Загинули люди, серед двох десятків поранених - діти.

Війська Росії під вечір п'ятниці, 6 грудня, завдали удару по Запоріжжю. За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок атаки зросла - жертвами стали дев'ятеро людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Ще шестеро людей зазнали поранень, серед них - діти 4-х та 11-ти років. За даними Федорова, вони зазнали осколкових поранень та травм голови й отримують допомогу медиків. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

За попередніми даними, війська РФ поцілили у СТО, там зайнялася пожежа.

Удар по Кривому Рогу

За кілька годин до цього росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу , поціливши у цивільну будівлю. За оновленими даними, внаслідок удару загинули двоє людей, ще 19 - постраждали.

"У лікарні перебувають восьмеро поранених, зокрема хлопчик 6-ти років. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу. Доля ще однієї людини наразі невідома, триває аварійно-рятувальна операція", - навів уточнені дані голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Як повідомляв раніше Вілкул, війська РФ поцілили у цивільну адміністративну будівлю. Також пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків. Наслідки удару ще уточнюються шляхом обходу, додав він. У місті розгорнули штаб допомоги людям. "Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста", - пояснив Вілкул.

На місці влучання працюють також правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин військ РФ, додають у Офісі генерального прокурора України. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (частина друга статті 438 КК України).

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На Херсонщині дев'ятеро постраждалих внаслідок російських атак

У цей же день внаслідок атаки військ РФ постраждали ще п'ятеро людей в Білозерській громаді на Херсонщині, повідомили у Херсонській ОВА.

"Орієнтовно о 15:15 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Двох жінок і двох чоловіків із вибуховими та черепно-мозковими травмами доставили в лікарню. Медики їх дообстежують. Ще одній жінці, 33 років, бригада "екстренки" надала допомогу на місці", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Також у адміністрації повідомляли, що зранку 6 грудня війська РФ атакували з безпілотника цивільного в Антонівці. 46-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та уламкового поранення тулуба, рук і ніг. У Зміївці на Херсонщині внаслідок російського обстрілу постраждала 48-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ніг.

У Херсоні під російський обстріл потрапив 16-річний підліток. У хлопця діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

А згодом у Центральному районі Херсона під удар ворожого дрона потрапив 19-річний юнак. Внаслідок вибуху від зазнав черепно-мозкової травми та контузії, а також уламкового поранення обличчя і ноги, також повідомили в Херсонській ОВА.