Удари Росії по Україні: на Херсонщині загинули цивільні

За ніч РФ атакувала Україну 64 дронами, 41 з яких збили, ще 22 локаційно втрачені. На Херсонщині за добу загинули двоє людей, 9 поранені. У Покровську поранень дістали троє цивільних.

Російські війська в ніч проти середи, 8 січня, запустили проти України 64 ударні безпілотники типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 41-го "шахеда" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 22 дрони-імітатори локаційно втрачені "без негативних наслідків", три із них полетіли в напрямку Росії, один - в Білорусь, додали в ПС ЗСУ.

На Харківщині в Чугуєві уламки дрону типу "Герань-2" впали на територію непрацюючого підприємства, також уламки виявили в полі в селах Мала Іванівка та Суха Кам'янка, повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Постраждалих немає.

Також під вогнем російської артилерії та РСЗВ "Град" перебувала Нікопольщина. Війська РФ двічі обстріляли Марганець та Покровську громаду, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, пошкоджено два приватні будинки та надвірна споруда. Крім того, Лисак повідомив про удар по Синельниківському району. Обсяг збитків зараз уточнюється. Ніхто не постраждав.

На Сумщині за ніч та ранок російська армія завдала сім ударів по прикордонних територіях і населених пунктах, повідомила Сумська ОВА у Facebook. Поранень зазнала одна людина у Шосткинській громаді внаслідок скидання з безпілотника РФ уламкового боєприпасу типу ВОГ. Пошкоджено приватний будинок. Тим же видом озброєння росіяни вдарили по Білопільській й Великописарівській громадах, Есманьська громада зазнала удару FPV-дроном.

Двоє загиблих на Херсонщині

За минулу добу на Херсонщині, як повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін, зафіксовано удари по 37 населених пунктах. Загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення. За словами Прокудіна, російські військові цілили по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області і пошкодили три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. "Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду, гараж, автобус, комунальний та приватний транспорт", - написав Прокудін.

У Донецькій області протягом минулої доби російські війська поранили трьох цивільних у Покровську, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

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