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Удари Росії по Покровську: кількість жертв зросла до дев'яти

Анастасія Шепелева
44 хв. тому

Кількість загиблих внаслідок двох ударів РФ по Покровську зросла до 9. Поранень зазнали 82 людини, зокрема діти та рятувальники.

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Наслідки ракетного удару по Покровську
Наслідки російського удару "Іскандерами" по ПокровськуФото: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Кількість загиблих внаслідок ударів Росії по Покровську Донецької області 7 серпня зросла до дев'яти. Поранень зазнали 82 людини. Серед поранених є двоє дітей, з яких один хлопець - у важкому стані. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком доби 8 серпня.

"Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів - завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії - хоч би як розвивалися події, але вироки проти терористів повинні бути", - наголосив президент. За його словами, пошуково-рятувальна операція в місті завершена. 

Раніше було відомо про сімох загиблих і 88 поранених. Серед жертв було п'ятеро цивільних, військовий та заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області, який загинув під час другої хвилі атаки, перебуваючи на місці трагедії. Серед було поранених щонайменше 39 цивільних, 31 працівник поліції, семеро рятувальників і четверо військових. 

Російські війська двічі вдарили по центру Покровська ввечері 7 серпня двома ракетами "Іскандер". Під час першої атаки влучили в п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу зруйновані декілька квартир і перекриття між верхніми поверхами будинку. Вже за пів години росіяни обстріляли житлову будівлю поруч. Загалом пошкоджень зазнали 12 багатоповерхівок, адміністративні будівлі прокуратури та пенсійного фонду, будівлі двох кафе, двох магазинів, аптеки, готелю та два цивільні автомобілі.

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