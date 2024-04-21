Удари РФ по Одещині та Донеччині: є загиблі і постраждалі

Одеська область зазнала в неділю, 21 квітня, чергового ракетного удару російських військ. Як поінформували в Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА), російські агресори намагалися поцілити по "транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури". Як повідомив спочатку у Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "вибуховою хвилею та уламками ракети було пошкоджено приватні будинки". Згодом Кіпер уточнив, що внаслідок цього російського удару балістичною ракетою постраждали четверо людей. "З них троє чоловіків і одна жінка. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - Одеська область посадовець у Telegram.

Водночас головне управління ДСНС в Одеській області повідомило у Facebook, що рятувальники третій день ліквідують наслідки ракетного удару по агропромисловому терміналу.

Удари по Дніпропетровщині та Донеччині

Протягом 21 квітня російські війська вісім разів обстріляли з артилерії та дронами Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждала 47-річна жінка, про що в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Так само цього дня стало відомо про обстріл російськими військами з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Смерч" міста Українськ на Донеччині. Як повідомила Донецька обласна прокуратура, внаслідок обстрілу загинула одна жінка, а ще четверо містян - чоловіки віком від 21 до 53 років - зазнали поранень. "Потерпілим з забоями й осколковими пораненнями надано кваліфіковану медичну допомогу", - зазначалося в повідомленні.

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Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали шість житлових будівель.

У ПС ЗСУ прогнозують посилення російського ракетного терору найближчим часом

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш не виключив, що невдовзі росіяни можуть посилити ракетний терор проти України. Євлаш зазначив, що Росія "користається часом уже останні місяці". "Ці масові атаки, які ми всі бачили, - це, власне, і є тим самим використанням часу. Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну, енергетичну інфраструктуру, наскільки це можливо", - наголосив речник ПС ЗСУ в ефірі телемарафону.