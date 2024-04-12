Удари РФ по ТЕС та ГЕС: влітку українці будуть без світла?

Після останніх масованих ракетних ударів РФ по енергооб’єктах в Україні, відключень електроенергії не уникнути, кажуть експерти. "Укренерго" закликає обмежити споживання у пікові години.

На тлі останніх масованих ракетних ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі експерти радять українцям готуватись до аварійних та планових відключень електроенергії, діставати закуплені раніше генератори, павербанки та запасатися свічками.

Українська енергогенерація знищується Росією

Державна енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" повідомила, що під час цієї війни втратила вже 100 відсотків генерації. У "Центренерго" загалом було три ТЕС: 25 липня 2022 війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині, 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині, 11 квітня цього ж року російські ракети зруйнували Трипільску ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії для споживачів у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Приватний енергетичний холдинг ДТЕК, який володіє левовою часткою генераційного ринку електроенергії в Україні, повідомив, що 11 квітня внаслідок російських обстрілів постраждало дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго. На початку квітня компанія заявляла, що вже втратила 80 відсотків своїх генеруючих потужностей після російських атак 22 та 29 березня. За даними ДТЕК, п’ять із шести ТЕС групи серйозно пошкоджені. "Ситуація надзвичайно важка…", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Важливість ТЕС для української енергосистеми

Теплова генерація, яку посилено обстрілює Росія, є вкрай важливою складовою українського енергетичного ринку й забезпечує приблизно третину генерації електроенергії в Україні. Річ у тому, що атомним електростанціям (АЕС), як пояснюють експерти, через ризики заборонено маневрувати потужністю енергоблоків - тобто вони або працюють на всю потужність, або не працюють взагалі. Таким чином саме ТЕС і ГЕС покривають піки споживання в об'єднаній енергосистемі України вранці та ввечері. На відміну від інших генерацій енергії, ТЕС можуть швидко збільшувати та знижувати виробництво електрики. Внаслідок же останніх російських ракетних та бомбових атак по ТЕС і ТЕЦ українська енергосистема втрачає такі можливості.

До цього росіяни атакували українські гідроелектростанції, значно пошкодивши і їх. Тож, "Укренерго" вже закликало українців ощадливо споживати електроенергію. "Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00. Будь ласка, не вмикайте в цей період потужні електроприлади, або користуйтесь ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період", - йдеться у повідомленні "Укренерго", яке було оприлюднено ввечері 11 квітня.

Українська влада не озвучує відсоток пошкодженої генерації, яка живить українську енергосистему. Експерти ж вважають, що російські війська дроновими та ракетними атаками розбили значний відсоток об’єктів генерації української енергосистеми.

Однак попри це поки що дефіциту в енергосистемі немає, а завдяки сонячній генерації в деякі певні години є навіть профіцит електроенергії, а в години пікових навантажень Україна запитує аварійну допомогу у міжнародних партнерів, констатує експертка з енергетики, колишня виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Богуславець.

Росія намагається знищити українську енергетику. На фото: ракетний удар РФ по ДніпроГЕС Фото: Denys Shmyha/Telegram/AP/picture alliance

Росіяни змінили тактику ударів по українській енергосистемі

"На жаль, ворог точково, але повністю знищує нашу генерацію. Якщо в минулому році вони били більше по вузлах передачі, по підстанціях, то зараз вони змінили тактику і б'ють саме по генерації, масштабно й іншим способом та, на жаль, досягають своєї мети - відсікають вже майже в енергоострови певні промислові регіони", - сказала Богуславець під час онлайн-дискусії "Як українській економіці витримати нові удари по енергетиці?".

Богуславець прогнозує, що у травні Україна матиме дефіцит електроенергії до 3 ГВт потужності - і це за умови, що не буде повторення масованих атак на енергооб'єкти. У травні у нас атомні станції знизять потужності наполовину, оскільки виведуть свої атомні блоки в ремонт. Я не знаю, чим ми будемо покривати оці 3 ГВт потужності", - каже експертка.

Влітку слід чекати обмежень енергоспоживання

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко не виключає, що вже в липні-серпні "Укренерго" доведеться жорстко обмежувати енергоспоживання для споживачів. На його думку, буде складно швидко повернути в енергосистему втрачені через розбиту генерацію потужності.

"Промислових споживачів вже обмежують. А далі доведеться обмежувати і побутових споживачів. Це поки що не загроза для критичної інфраструктури. У нас вистачає і високовольтних мереж і генерації, щоб покривати якісь критичні речі. Але, на жаль, споживання в цілому ми покривати вже не можемо, навіть з урахування максимально можливого імпорту", - прогнозує Харченко.

За його словами, зруйновані енергооб’єкти можливо повернути в енергосистему лише за кілька років, а отже, проходження опалювального сезону 2024/2025 під великим питанням.

Що робити, аби українська енергосистема вистояла?

Експерти сходяться на тому, що українцям потрібно готуватися до відключень електроенергії та критично зменшити енергоспоживання. Однак досягти більшої ощадності буде важко, оскільки існують субсидії на покриття ціни на електроенергію, що не спонукає людей ощадно споживати електроенергію.

"Державі на рівні керівництва треба закінчувати з популізмом. Адже розповіді про економію електричної енергії не дієві, коли субсидується електрична енергія, а діють лише тоді, коли адекватні ціни на електроенергію, і люди розуміють, що вони повинні економити й вживати заходів з енергоефективності", - переконана Ольга Богуславець.

Окрім цього, експерти вважають, що стабілізувати ситуацію в енергетиці може лише наявність достатньої кількості ППО поблизу об’єктів енергоінфраструктури.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що Україна конче потребує додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема, Patriot. "Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця "Петріотам" зараз немає", - написав він у соціальній мережі Х у четвер, 11 квітня, після чергового удару РФ по українській енергетиці.