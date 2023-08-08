Удари РФ по Покровську: семеро загиблих, 88 поранених

Кількість жертв російських атак ракетами "Іскандер" по центру Покровська Донецької області зросла до семи. Поранень зазнали 88 людей. Серед них - цивільні, військові та рятувальники.

У Покровську Донецької області, зросла кількість жертв ракетних ударів РФ, скоєних ввечері понеділка, 7 серпня.

Внаслідок атак загинули семеро людей, повідомив зранку вівторка, 8 серпня, голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Серед загиблих - п'ятеро цивільних, військовий та працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Як розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, загиблий рятувальник був заступником начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Він загинув під час другої хвилі атаки, перебуваючи на місці трагедії.

Поранень зазнали 88 людей. Раніше було відомо, що серед поранених щонайменше 39 цивільних, зокрема двоє дітей, 31 працівник поліції, семеро рятувальників і четверо військових. Троє поранених госпіталізовані у важкому стані: один поліцейський та двоє працівників ДСНС.

За попередньою інформацією, під завалами людей немає.

Російські війська двічі вдарили по центру Покровська двома ракетами "Іскандер". Під час першої атаки о 19:15 влучили в п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу зруйновані декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир зайнялась пожежа. Вже за пів години, о 19:52, росіяни обстріляли житлову будівлю поруч. Загалом пошкоджень зазнали 12 багатоповерхівок, адміністративні будівлі прокуратури та пенсійного фонду, будівлі двох кафе, двох магазинів, аптеки, готелю та два цивільні автомобілі.

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