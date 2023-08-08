Удари РФ по Покровську: семеро загиблих, 81 поранених
У Покровську Донецької області, зросла кількість жертв ракетних ударів РФ, скоєних ввечері понеділка, 7 серпня.
Внаслідок атак загинули семеро людей, повідомив зранку вівторка, 8 серпня, голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Серед загиблих - п'ятеро цивільних, військовий та працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Як розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, загиблий рятувальник був заступником начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Він загинув під час другої хвилі атаки, перебуваючи на місці трагедії.
Поранень зазнала 81 людина. Серед них 39 цивільних, зокрема двоє дітей, 31 працівник поліції, семеро рятувальників і четверо військових. За попередньою інформацією, під завалами людей немає.
Російські війська двічі вдарили по центру Покровська двома ракетами "Іскандер". Під час першої атаки о 19:15 влучили в п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу зруйновані декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир зайнялась пожежа. Вже за пів години, о 19:52, росіяни обстріляли житлову будівлю поруч. Загалом пошкоджень зазнали 12 багатоповерхівок, адміністративні будівлі прокуратури та пенсійного фонду, будівлі двох кафе, двох магазинів, аптеки, готелю та два цивільні автомобілі.
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