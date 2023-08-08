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Удари РФ по Покровську: семеро людей загинули, 67 поранені

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Кількість жертв російських атак ракетами "Іскандер" по центру Покровська Донецької області зросла до семи. Поранень зазнали 67 людей. Серед них - цивільні, військові та рятувальники.

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Наслідки удару РФ по Покровську 7 серпня
Наслідки удару РФ по Покровську 7 серпняФото: Anatolii Stepanov/AFP

У Покровську Донецької області, зросла кількість жертв ракетних ударів РФ, скоєних ввечері понеділка, 7 серпня.

Внаслідок атак загинули семеро людей, повідомив зранку вівторка, 8 серпня, голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Серед загиблих - п'ятеро цивільних, військовий та працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Як повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, загиблий рятувальник був заступником начальника головного управління ДСНС у Донецькій області. Він загинув під час другої хвилі атаки, перебуваючи на місці трагедії.

Поранень зазнали 67 людей. Серед них 29 цивільних, зокрема двоє дітей, 29 працівників поліції, семеро рятувальників і двоє військових.

Російські війська двічі вдарили по центру Покровська двома ракетами "Іскандер". Під час першої атаки о 19:15 влучили в п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу зруйновані декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир зайнялась пожежа. Вже за пів години, о 19:52, росіяни обстріляли житлову будівлю поруч. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будівлі, заклади харчування, магазини, готель.

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Наслідки удару РФ по Покровську 7 серпня

Удари РФ по Покровську: семеро людей загинули, 67 поранені

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