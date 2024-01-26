Удари РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 11

У лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час російських ракетних ударів по Харкову 23 січня. Кількість загиблих таким чином зросла до 11 осіб.

У Харкові кількість жертв внаслідок ракетних ударів, завданих російськими військами 23 січня, зросла до 11 осіб. Про це вранці у п'ятницю, 26 січня, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей", - йдетсья у повідомленні відомства.

Нагадаємо, протягом 23 січня війська РФ тричі обстріляли Харків, унаслідок чого загинули 10 осіб і постраждали ще 60, в тому числі 6 дітей. Про перший обстріл повідомлялося близько 3:00 за місцевим часом, повторний обстріл стався близько 6:00, ударів зазнали Київський і Салтівській райони міста. Близько 21:00 за місцевим часом Росія обстріляла ракетами центральну частину Харкова.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для ударів по Харкову російськими військами були застосовані модифіковані зенітні ракети С-300, аеробалістичні ракети Х-22 (Х-32) та "Іскандери".

Напередодні, 25 січня, у Харкові міська влада оголосила день жалоби за жертвами ракетних обстрілів. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ракетні обстріли 23 січня "призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни". Терехов також висловив співчуття "рідним загиблих в їхньому горі" і побажав "горіти в пеклі всім російським нелюдям, винним у вбивствах невинних".