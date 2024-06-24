Удари РФ по цивільній інфраструктурі в Одесі: є постраждалі

Зранку, 24 червня, Росія завдала ракетного удару по Одесі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його даними, внаслідок атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. "Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", - написав Кіпер у Telegram.

Патрульна поліція Одещини регулює дорожній рух та забезпечує безперешкодний проїзд спецтранспорту поблизу місця влучання. Патрульні опублікували фото з місця атаки.

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Перед цим, о 7:50, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Згодом військові повідомили про пуск росіянами двох ракет: однієї курсом на Миколаїв, а іншої - через Баштанський район на північний захід.