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Удари РФ по цивільній інфраструктурі в Одесі: є постраждалі

Олександр Куницький
24 червня 2024 р.

Росія атакувала Одесу ракетами. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, там нині триває гасіння пожежі.

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Атака РФ на Одесу 15 березня 2024 (фото з архіву)
Ліквідація пожежі після атаки РФ на Одесу 15 березня 2024 (фото з архіву)Фото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Зранку, 24 червня, Росія завдала ракетного удару по Одесі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його даними, внаслідок атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. "Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", - написав Кіпер у Telegram.

Патрульна поліція Одещини регулює дорожній рух та забезпечує безперешкодний проїзд спецтранспорту поблизу місця влучання. Патрульні опублікували фото з місця атаки.

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Перед цим, о 7:50, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Згодом військові повідомили про пуск росіянами двох ракет: однієї курсом на Миколаїв, а іншої - через Баштанський район на північний захід. 

Чи буде НАТО збивати російські ракети над Україною?