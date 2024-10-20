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Удари по військовому летовищу і заводу в РФ: ГШ навів деталі

Степан Смишляєв
20 жовтня 2024 р.

Сили оборони України вночі цілили по заводу з виробництва вибухівки для КАБів і по аеродрому з винищувачами Су-34, Су-35 та МіГ-31 в Росії. На обох об'єктах фіксували численні вибухи, повідомили у генштабі ЗСУ.

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Український дрон (ілюстративне фото)
Сили оборони вночі цілили по заводу з виробництва вибухівки для КАБів і аеродрому з винищувачами в РФ, підтвердили у генштабі ЗСУФото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що удари по військовому аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області РФ та по підприємству "Завод імені Я. М. Свердлова" в Дзержинську Нижньогородської області у ніч проти неділі, 20 жовтня, завдали Сили оборони України.

"В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні генштабу у Facebook.

У відомстві додали, що в операціях були задіяні сили та засоби Служби безпеки України, Головного управління розвідки міністерства оборони України, Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також інші складові Сил оборони.

На аеродромі цілили по літаках та боєприпасах

Як уточнили у генштабі, на ураженому аеродромі "Липецьк-2" базуються винищувачі Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ. Українські дрони цілили по складах боєкомплекту, місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

На заводі Дзержинську виробляють хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за інформацією ГШ ЗСУ, на його території зберігалися керовані авіаційні бомби (КАБ).

Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що в районі "Заводу імені Свердлова" вночі чули близько 10 вибухів з інтервалами в кілька хвилин, стрілянину й автоматні черги.

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