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Ударами по мостах Київ створює умови для контрнаступу - ISW

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Атакувавши два ключових мости, що з'єднують анексований Росією Крим і окуповану нею частину Херсонщини, ЗСУ прагнуть створити умови для вирішальних контрнаступальних операцій, кажуть в Інституті вивчення війни.

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Пошкодження мосту в Чонгарі у червні
Пошкодження мосту в Чонгарі у червніФото: Alexander Polegenko/Tass/picture alliance

Атаками на мости на окупованій Росією території Україна прагне створити умови для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій, пишуть в понеділок, 7 серпня, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

6 серпня Збройні сили України (ЗСУ) завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах уздовж критично важливих російських наземних ліній зв'язку, що з'єднують анексований Крим і окуповану частину Херсонської області. "Російські джерела стверджують, що українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow для здійснення обох ударів, але ISW поки що не має підтверджень того, що російські сили перехопили Storm Shadow", - ідеться в огляді.

Як вказують аналітики, через удари російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні шляхи. Відтепер більша частина, якщо не весь російський дорожній рух між Кримом і Херсонщиною, буде проходити вздовж або дуже близько до 20-кілометрової ділянки траси М-17 між Ішунем та Армянськом. "Це основне вузьке місце на російських контрольно-пропускних пунктах, імовірно, призведе до значних перебоїв у логістиці та ймовірності затримок", - припускають в ISW.

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ЗСУ прагнуть перекрити постачання військ РФ на півдні - ISW

В огляді згадується твердження одного російського військового "блогера", що ударами 6 серпня українські сили методично намагалися відрізати російське угруповання на півдні України та порушити його логістику, подібно до того, як це було під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.

Аналітики інституту вважають, що удари ЗСУ, ймовірно, порушать транспортування російських військових, матеріальних засобів і техніки з Криму до критично важливих російських оборонних операцій на заході Запорізької області та між Запорізькою і Донецькою областями на невизначений час.

Крім того, ЗСУ розширюють свої зусилля з перехоплення російських військово-морських об'єктів, задіяних у російській логістиці в Чорному морі, додається в огляді.

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Кримський міст після нічних вибухів

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