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Удар військ РФ по Полтаві: кількість загиблих зросла до 58

Дмитро Шварц
8 вересня 2024 р.

У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Полтаві, 3 вересня 2024 року
У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок удару військ РФ по ПолтавіФото: Ukrainian Emergency Service/Handout/Anadolu/picture alliance

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Полтавському військовому інституту зв'язку зросла до 58, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Кількість загиблих збільшилась до 58. Щирі співчуття рідним та близьким. Це наш спільний біль. Світла памʼять усім безневинним жертвам ворожих атак", - написав він у неділю, 8 вересня, у Telegram.

Нагадаємо, що війська РФ 3 вересня завдали удару балістичними ракетами по Полтаві, поціливши у військовий інститут зв'язку та у лікарню поруч, у безпосередній близькості до житлового масиву. Як стало відомо згодом, між оголошенням повітряної тривоги та прильотом ракет пройшло три хвилини. Влучання сталось, коли люди прямували в укриття.

Версію про те, що удар стався в момент проведення шикування курсантів перед інститутом у міністерстві оборони України рішуче заперечили. 

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Полтаві завершили в другій половині дня 5 вересня. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), загальна кількість жертв удару сягнула на той момент 55, ще 328 людей зазнали поранень. 38 людей опинилися у медзакладах у важкому стані. 27 - у реанімації.

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