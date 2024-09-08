Удар військ РФ по Полтаві: кількість загиблих зросла до 58

Удар військ РФ по Полтаві: кількість загиблих зросла до 588 вересня 2024 р.
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Полтавському військовому інституту зв'язку зросла до 58, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.
"На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Кількість загиблих збільшилась до 58. Щирі співчуття рідним та близьким. Це наш спільний біль. Світла памʼять усім безневинним жертвам ворожих атак", - написав він у неділю, 8 вересня, у Telegram.
Нагадаємо, що війська РФ 3 вересня завдали удару балістичними ракетами по Полтаві, поціливши у військовий інститут зв'язку та у лікарню поруч, у безпосередній близькості до житлового масиву. Як стало відомо згодом, між оголошенням повітряної тривоги та прильотом ракет пройшло три хвилини. Влучання сталось, коли люди прямували в укриття.
Версію про те, що удар стався в момент проведення шикування курсантів перед інститутом у міністерстві оборони України рішуче заперечили.
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Полтаві завершили в другій половині дня 5 вересня. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), загальна кількість жертв удару сягнула на той момент 55, ще 328 людей зазнали поранень. 38 людей опинилися у медзакладах у важкому стані. 27 - у реанімації.