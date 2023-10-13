Удар військ РФ по Покровську: є загиблий та поранені

Зранку російські війська атакували середмістя Покровська, що на Донеччині. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, ще 13 - зазнали поранень. З-під завалів врятували трьох людей.

Російські війська зранку п'ятниці, 13 жовтня, вдарили по Покровську на Донеччині, повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Мороз.

"Росіяни завдали удару по середмістю - вже зараз відомо про щонайменше одного загиблого і 13 поранених. Пошкоджено дві будівлі", - написав Мороз у Telegram.

Він додав, що тип використаної зброї та остаточні наслідки удару ще встановлюються. Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про порятунок з-під завалів трьох людей. Там уточнили, що внаслідок удару частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

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