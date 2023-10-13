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Удар військ РФ по Покровську: є загиблий та поранені

Анастасія Шепелева
13 жовтня 2023 р.

Зранку російські війська атакували середмістя Покровська, що на Донеччині. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, ще 13 - зазнали поранень. З-під завалів врятували трьох людей.

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Наслідки атаки РФ по Покровську 8 серпня 2023 (ілюстративне фото)
Наслідки атаки РФ по Покровську, 8 серпня 2023 (ілюстративне фото)Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Російські війська зранку п'ятниці, 13 жовтня, вдарили по Покровську на Донеччині, повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Мороз.

"Росіяни завдали удару по середмістю -  вже зараз відомо про щонайменше одного загиблого і 13 поранених. Пошкоджено дві будівлі", - написав Мороз у Telegram.

Він додав, що тип використаної зброї та остаточні наслідки удару ще встановлюються. Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про порятунок з-під завалів трьох людей. Там уточнили, що внаслідок удару частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

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Розповіді очевидців удару РФ по Покровську