Удар РФ по Павлограду: кількість постраждалих зросла до 74

Кількість постраждалих у Павлограді внаслідок удару військ РФ зросла до 74 людей. Одна людина внаслідок атаки загинула.

Кількість постраждалих у Павлограді внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали у п'ятницю, 6 вересня, зросла до 74, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих", - повідомив він у Telegram у суботу, 7 вересня. Окрім того, як повідомлялося раніше, одна людина загинула внаслідок цього удару.

За попередніми даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська застосували для удару по місту п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, запущених із Воронезької та Ростовської областей РФ.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), внаслідок удару зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок.