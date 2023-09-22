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Удар по Кременчуку: одна людина загинула, 31 - постраждала

Анастасія Шепелева
22 вересня 2023 р.

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Кременчуку є влучання у цивільну інфраструктуру. Пошуково рятувальні роботи вже завершені. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 31 - постраждала.

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Ракетний удар РФ по Кременчуку у червні 2022 року (ілюстративне фото)
Ракетний удар РФ по Кременчуку у червні 2022 року (ілюстративне фото)Фото: CCTV/Instagram @zelenskiy_official/REUTERS

Російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, що на Полтавщині, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін ввечері п'ятниці, 22 вересня.

Станом на 22:15 пошуково-рятувальні роботи на місці влучання завершені. Внаслідок російської атаки постраждала 31 людина, серед них - троє дітей. 16 людей госпіталізували. Ще одна людина загинула, повідомив Лунін.

 

За словами очільника Полтавської ОВА, одну з випущених військами РФ ракет вдалося збити силам протиповітряної оборони. У місті зафіксовані влучання у цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні біля місця влучання будівлі.

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Потерпілі про ракетний удар по Кременчуку

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