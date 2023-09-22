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Удар по Кременчуку: одна людина загинула, ще 15 - поранені

Анастасія Шепелева
22 вересня 2023 р.

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Кременчуку є влучання у цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про те, що одна людина загинула, ще 15 - зазнали поранень.

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Ракетний удар РФ по Кременчуку у червні 2022 року (ілюстративне фото)
Ракетний удар РФ по Кременчуку у червні 2022 року (ілюстративне фото)Фото: CCTV/Instagram @zelenskiy_official/REUTERS

Російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, що на Полтавщині, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін ввечері п'ятниці, 22 вересня. За наявною наразі інформацією, внаслідок удару одна людина загинула, ще 15 - зазнали поранень. Серед поранених - дитина, повідомив Лунін.

За словами очільника Полтавської ОВА, одну ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони. У місті зафіксовані влучання у цивільну інфраструктуру.

"На місці працюють всі відповідні служби", - написав Лунін у Telegram, пообіцявши оприлюднити деталі згодом.

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Потерпілі про ракетний удар по Кременчуку

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