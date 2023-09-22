Удар по Кременчуку: одна людина загинула, ще 15 - поранені

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Кременчуку є влучання у цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про те, що одна людина загинула, ще 15 - зазнали поранень.

Російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, що на Полтавщині, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін ввечері п'ятниці, 22 вересня. За наявною наразі інформацією, внаслідок удару одна людина загинула, ще 15 - зазнали поранень. Серед поранених - дитина, повідомив Лунін.

За словами очільника Полтавської ОВА, одну ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони. У місті зафіксовані влучання у цивільну інфраструктуру.

"На місці працюють всі відповідні служби", - написав Лунін у Telegram, пообіцявши оприлюднити деталі згодом.

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