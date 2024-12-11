Удар РФ по Запоріжжю: вже 6 загиблих, десятки поранених

Жертвами ракетного удару військ РФ по клініці і кафе у Запоріжжі стали шестеро людей, ще 22 людини - зазнали поранень, навела оновлені дані місцева влада. Рятувальні роботи тривають.

Число жертв ракетного удару , якого війська РФ завдали напередодні по Запоріжжю, зросло щонайменше до шістьох. Про це у середу, 11 грудня, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Вже шестеро загиблих та 22 поранених - збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Вознесенівскому району Запоріжжя", - написав він у Telegram-каналі.

За його словами, уночі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) дістали з-під завалів двох жінок - вони в лікарні. Однак ще четверо людей знаходяться під руїнами понівеченої російською ракетою будівлі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, війська РФ завдали удару по Запоріжжю вдень 10 грудня, внаслідок чого зазнали руйнувань будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. Увечері того дня в Офісі генерального прокурора України повідомляли, що внаслідок цього удару по Запоріжжю загинули двоє людей.