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Удар Росії по закладу освіти в Сумах: кількість жертв зросла

Олена Перепадя
1 год. тому

Російська ракета влучила 29 липня в заклад професійно-технічної освіти в Сумах. Загинули двоє людей, 20 поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Наслідки російської атаки на Суми 3 липня 2023 року
Наслідки російської атаки на Суми 3 липня 2023 рокуФото: National Police of Ukraine/REUTERS

Двоє людей загинули, 20 постраждали внаслідок влучання 29 липня російської ракети в один з освітніх закладів Сум. Оновлену інформацію щодо жертв російської атаки Сумська міська рада поширила у неділю, 30 липня.

"Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Також пошкоджено гуртожитки та багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні в Facebook.

Троє поранених продовжують перебувати в лікарнях. На місці влучання ракети тривають заходи з розбору завалів та евакуації населення. Тимчасове місце для проживання надали 13 особам.

Чергова атака Росії на Україну почалася ввечері в суботу та тривала протягом ночі на неділю. Дніпропетровську та Херсонську області Росія атакувала дронами, а на острові Зміїному застосувала бомби невстановленого типу.

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Топтема

Наслідки російської атаки на Суми 3 липня 2023 року

Удар Росії по закладу освіти в Сумах: кількість жертв зросла

Конфлікти1 год. тому
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