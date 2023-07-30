Удар Росії по закладу освіти в Сумах: кількість жертв зросла

Російська ракета влучила 29 липня в заклад професійно-технічної освіти в Сумах. Загинули двоє людей, 20 поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Двоє людей загинули, 20 постраждали внаслідок влучання 29 липня російської ракети в один з освітніх закладів Сум. Оновлену інформацію щодо жертв російської атаки Сумська міська рада поширила у неділю, 30 липня.

"Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Також пошкоджено гуртожитки та багатоповерхівки", - ідеться у повідомленні в Facebook.

Троє поранених продовжують перебувати в лікарнях. На місці влучання ракети тривають заходи з розбору завалів та евакуації населення. Тимчасове місце для проживання надали 13 особам.

Чергова атака Росії на Україну почалася ввечері в суботу та тривала протягом ночі на неділю. Дніпропетровську та Херсонську області Росія атакувала дронами, а на острові Зміїному застосувала бомби невстановленого типу.