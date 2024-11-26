Удар Росії по автостоянці у Сумах: є загиблі

26 листопада внаслідок удару російських військ по автостоянці у Сумах загинули двоє людей. Також РФ атакувала цивільні об'єкти на Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі.

Російські війська вдень у вівторок, 26 листопада, обстріляли Суми, загинули дві людини, під завалами може перебувати ще одна, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Крім цього, внаслідок російського удару також пошкоджені будинок і дитячий садок поруч.

За попередніми даними, росіяни здійснили обстріл з ракетної системи залпового вогню. Це сталося вдень, близько 12:00. Тоді керуючий справами Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Кальченко повідомив про влучання по автостоянці та станції техобслуговування.

МВС України опублікувало фото з місця події.

Поранені і загиблі на Херсонщині

Також вдень 26 листопада, за даними Херсонської ОВА, внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників у Антонівці мінно-вибухових травм зазнали два чоловіки.

Згодом й у Бериславі через удар російського безпілотника 60-річний чоловік зазнав поранень у дворі свого будинку.

Крім того, Херсонська обласна прокуратура повідомила, що війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці. Там пошкоджений автобус, є поранені та загиблі. Подробиці не наводяться, перевірити ці дані з незалежних джерел неможливо.

Під обстрілами Запоріжжя, Донеччина і Харківщина

У селі Приморське, що у Запорізькій області, російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Про це в Telegram написав начальник Запорізька ОВА Іван Федоров. "Росіяни полюють на цивільних: вдарили FPV-дроном по автівці у Василівському районі", - написав він і додав, що автомобіль згорів ущент, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений будинок. Люди не постраждали.

У Донецькій області російські війська обстріляли приватний сектор Краматорська, пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, повідомив у Facebook надвечір 26 листопада керівник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко. "Краматорськ зазнав ворожого удару - приватний сектор. Пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. Наразі інформації щодо постраждалих не надходила", - написав він.

На Харківщині війська РФ завдали авіаударів по Слатиному, пошкоджено будинок, повідомив у Telegram очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. "Близько 14:00 окупанти вдарили КАбом по приватному сектору у селищі Слатине. Пошкоджено щонайменше один приватний будинок. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила", - зазначив Задоренко.

Нікопольщину атакували упродовж дня

Російська армія впродовж дня атакувала Нікопольщину з важкої артилерії, цілили дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА. Пошкоджені понад два десятка приватних будинків, повідомив в Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Знову день терору Нікопольщини. По району гатили з важкої артилерії, цілили дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах", - написав він. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

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