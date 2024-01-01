Удар Росії 1 січня по Сумщині: двоє загиблих

Двоє людей загинули, ще один чоловік отримав поранення через влучання "шахеда" у приватний будинок на Сумщині. Також війська Росії обстрілювали область з мінометів.

Внаслідок влучання російського дрона типу "Shahed" у двоповерховий житловий будинок у селищі міського типу (смт) Есмань Сумської області у понеділок, 1 січня, загинули 52-річна жінка та 40-річний чоловік, повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

Рятувальники звільнили жінку з-під завалів, але від отриманих травм вона померла у лікарні. Ще один чоловік був поранений внаслідок атаки, він ушипталений, повідомив голова Сумської Обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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Також голова ОВА розповів, що вдень російські війська обстріляли з мінометів смт Велика Писарівка Охтирського району Сумщини. "Була пошкоджено одна будівля і знищена приватна будівля, а також був знищений газопровід", - зазначив він.

За словами Артюха, аварійні бригади вже працюють і, ймовірно, у вівторок газопостачання населеного пункту буде відновлене.

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Як повідомлялось, протягом 1 січня Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні.