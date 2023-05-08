Удар РФ знищив склад з гумдопомогою Червоного Хреста

Внаслідокракетного удару по Одещині, завданого російськими військами у ніч на понеділок, 8 травня, повністю зруйновано складське приміщення площею тисяча квадратних метрів, яке орендувала одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Як повідомили в організації, пожежею, що сталася внаслідок ракетного удару, було повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка перебувала на складі. На момент ракетного удару співробітників та волонтерів організації на місці не було.

Через знищення складу надання гуманітарної допомоги та діяльність низки проєктів Товариства Червоного Хреста в Одеській області призупинено.

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Нагадаємо, у ніч на понеділокросійські війська завдали масованого ракетного і авіаційного удару по території України, зокрема, й по Одеській області. Повідомлялося, що на території Одеського району ракета типу Х-22 влучила у склад одного з продовольчих підприємств, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Згодом голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук уточнив, що удару зазнав склад одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Пізніше під завалами складу знайшли тіло загиблого охоронця.

Також Братчук повідомив, що ворожою ракетою повністю знищено одну з баз відпочинку на узбережжі Чорного моря та пошкоджено будинки навколо неї.

Напередодні, 7 травня, через ракетний обстріл Миколаївської області пошкоджень зазнав мобільний шпиталь миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Внаслідок удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які там перебували, стали непридатними для подальшого використання.