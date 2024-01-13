Шостка: пошкоджено інфраструктуру, без тепла 12 тис. квартир

Армія РФ завдала зранку ракетних ударів по Шостці Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Без опалення залишились 12 тисяч квартир.

Внаслідок ракетного удару в суботу, 13 січня, у Шостці на Сумщині пошкоджений об'єкт інфраструктури, а без опалення залишились 12 тисяч квартир. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

"Попередньо зафіксовано сім вибухів. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців. Станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання. Продовжують роботу аварійно-рятувальні служби", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними Сумської обласної прокуратури, армія РФ застосувала надзвукові крилаті ракети Х-22. Вибуховою хвилею пошкодило щонайменше 26 будинків. Внаслідок атаки дістала поранення 47-річна цивільна жінка.

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Масований російський удар по Україні

Зранку російські війська вдарили по Україні 40 дронами, аеробалістичними, крилатими, авіаційними та зенітними керованими ракетами. Протиповітряна оборона збила вісім ракет, ще понад 20 не досягли своїх цілей внаслідок протидії засобами радіоелектронної боротьби.

"Прильоти" були в Дніпрі, пошкодження - в приватному секторі Чернігова. У Кременчуцькому районі Полтавської області ракета впала на подвір'я одного з приватних будинків. Люди не постраждали.

За підрахунками "Економічної правди", цей удар коштував Росії 239 мільйонів доларів.