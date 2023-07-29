Удар РФ по СБУ та будинку в Дніпрі: дев'ятеро постраждалих

Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру постраждали дев'ятеро людей. Будівля СБУ, в яку влучили, була пуста, а житлова багатоповерхівка - не введена в експлуатацію, стверджує місцева влада.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру ввечері п'ятниці, 28 липня, зросла до дев'ятьох людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Серед постраждалих - двоє підлітків, у яких діагностували контузію. "Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п'ятеро - з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка", - розповів Лисак і додав, що їхній стан задовільний.

За його словами, крім влучань в багатоповерхівку та адміністративну будівлю, пошкоджень зазнали чотири будинки навколо - один висотний та три двоповерхові. Зачепило також три адміністративні споруди та сім автівок.

У ніч на суботу, 29 липня, рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучань.

Пошкодження в Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ 28 липня. Фото: Arsen Dzodzaiev/AA/picture alliance

Третій удар по міській будівлі СБУ

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни вже втретє вдарили ракетами "Іскандер" по будівлі Служби безпеки України (СБУ), яка за його словами, була пуста.

Як стверджує Філатов, багатоповерхівка, що зазнала руйнувань внаслідок удару, не була заселена, адже то була "друга черга" під продаж.

Про те, що будинок не був введений в експлуатацію заявив також і Лисак. "Добре, що ця будівля не була введена в експлуатацію, там перебувала невелика кількість людей. В переважній більшості перебували будівельники", - цитує його слова на брифінгу для журналістів державна інформаційна агенція "Укрінформ".

Водночас деякі власники квартир у пошкодженій багатоповерхівці наполягають в соціальних мережах, що це неправда, і що право власності на житло вони отримали ще минулого року.

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