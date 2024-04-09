Удар РФ по Полтавщині: Кількість постраждалих зросла до 16

Кількість постраждалих у Полтавській області внаслідок атаки військових РФ 8 квітня збільшилася до 16, з них - четверо дітей віком 5-11 років. Один постраждалий - у важкому стані.

Кількість постраждалих у Полтавській області внаслідок повітряних ударів російських військових, завданих ввечері у понеділок, 8 квітня, збільшилася до 16, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

"Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавщині збільшилася до 16, із них четверо дітей віком 5-11 років. Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт - у важкому стані, кілька - середньої тяжкості, їм надають усю необхідну допомогу", - зазначив він у своєму Telegram-каналі у вівторок, 9 квітня.

Також Пронін додав, що через атаку понад 9 тисяч побутових споживачів і 120 юридичних осіб у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Проте енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі, зазначив він.

"Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади, допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. І тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене", - повідомив Пронін.

Нагадаємо, що напередодні російські війська завдали ударів по Полтавщині. Ввечері місцева влада повідомила про десятьох поранених.

У ніч на 9 квітня російські військові також запустили кілька груп ударних дронів типу Shahed-131/136 під час атак по Україні. Протиповітряною обороною було збито усі 20 БпЛА - у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ).

Під час цієї атаки війська РФ намагалися вивести з ладу енергорозподільчу інфраструктуру, зокрема, високовольтну підстанцію на Полтавщині. Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині.