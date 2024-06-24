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Удар РФ по Покровську: 5 загиблих, понад 40 поранених

Дмитро Шварц
24 червня 2024 р.

Армія РФ 24 червня вдарила ракетами "Іскандер" по Покровську та скинула авіабомбу на Курахове. Під вогнем опинилися також Дружківка та Торецьк.

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Наслідки ракетного удару по Покровську, архівне фото
РФ вдарила двома ракетами "Іскандер" по Покровську, архівне фотоФото: National Police/Handout via REUTERS

Внаслідок російських обстрілів у понеділок, 24 червня, у Донецькій області загинуло щонайменше семеро цивільних, ще понад 40 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

У Покровську, за останніми даними, внаслідок ударів армії РФ загинуло п'ятеро осіб. "Російські окупанти здійснили кривавий обстріл Покровська - вдарили 2 ракетами "Іскандер-М". В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років", - напиав чиновник ввечері у понеділок.

За його словами, цей ворожий удар по цивільним був одним із найбільших за останній час.

Також голова Донецької ОВА повідомив, що через російський удар керованою авіабомбою (КАБ) у Кураховому загинув 62-річний чоловік та було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Крім того, додав Філашкін, під ворожий вогонь потрапила Дружківка, де було поранено одну цивільну людину.

У Торецьку через обстріли росіян одна людина загинула, а ще одну було поранено, додав голова ОВА.

"Місто потрапило під удар сьогодні близько 10-ї ранку. Росіяни влучили у приватний будинок - загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка. Поранений направлений у найближчу лікарню", - повідомив Філашкін.

За словами очільника Донеччини, на сьогодні російська армія щоденно завдає удари по прифронтовим містам, тому чиновник закликав цивільних не ризикувати своїм життям та евакуюватися у більш безпечні регіони.

Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року уряд України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донеччини через активні бойові дії, що ведуться на території області. Попри обов'язковість, від евакуації можна відмовитися - достатньо підписати заяву про усвідомлення усіх наслідків і персональної відповідальності за власне життя.

На початку червня 2024 року у семи населених пунктів Донецької області розпочали проведення обов'язкової евакуації населення

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