Удар по "Охматдиту": ФРН прийме на лікування дітей з України

МОЗ Німеччини пообіцяло прийняти на лікування українських дітей після російського ракетного удару по лікарні "Охматдит". Надати допомогу Україні готова і Польща.

Після ракетного удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) пообіцяв своєму українському колезі Віктору Ляшку, що ФРН прийме на лікування хворих дітей, які цього потребують, "у будь-який час".

"Наступний рятувальний рейс вилетить в середу", - написав він у соціальній мережі X у понеділок, 8 липня.

Лаутербах додав, що "Путін вкотре показав своєю цілеспрямованою атакою по дитячій лікарні, що він - воєнний злочинець".

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Польща також готова прийняти українських дітей

Раніше цього дня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві також зазначив, що його країна готова надати Києву необхідну допомогу після удару РФ по "Охматдиту".

"Ми вже маємо досвід безпосередньої медичної допомоги, організованої урядом, включно з операціями там на місці чи прийманням хворих і поранених у Польщі. Тож подумайте, чи ми можемо і в цій справі бути вам допоміжні. Ми зробимо все, що буде в наших силах", - зазначив він.

В "Охматдиті" постраждали п'ять корпусів

Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України, внаслідок атаки в "Охматдиті" вщент зруйнований корпус, в якому знаходилось токсикологічне відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус Дитячого кардіологічного центру.

Під час російського ракетного удару в "Охматдиті" перебували понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Близько 100 пацієнтів скеровані до інших медичних закладів Києва, частину дітей перевели на вільні ліжка в корпуси, що постраждали меншою мірою.

За даними влади Києва, внаслідок ракетного удару по "Охматдиту" загинули дві людини, одна з яких - лікарка, постраждали до 20 людей.