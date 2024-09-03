Удар РФ по Полтаві: вже 49 жертв, понад 200 поранених

У будівлі навчального закладу та лікарні поруч поцілили дві російські балістичні ракети. Наразі відомо про 49 загиблих і понад дві сотні поранених.

Війська РФ у вівторок, 3 вересня, завдали ракетного удару по Полтаві. За наявною інформацією, дві балістичні ракети поцілили у будівлі навчального закладу та лікарні поруч.

Спершу президент України Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого та понад 180 поранених.

"Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", - повідомив Зеленський у відеозверненні. Імовірно, атаки зазнав Полтавський військовий інститут зв'язку.

Згодом у міністерстві оборони повідомили оновлені дані: 49 жертв і 219 поранених.

У міноборони України кажуть, що "часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища".

Рятувальна операція триває

Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Наразі їм вдалося врятувати 25 людей, 11 з них - з-під завалів. Усіх потерпілих передають лікарям для надання медичної допомоги, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно", - написав він у Telegram.