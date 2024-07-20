Удар РФ по Миколаєву: кількість загиблих і поранених зросла

У лікарні зранку 20 липня помер чоловік, поранений під час ракетного удару РФ по Миколаєву, тоже кількість загиблих зросла до чотирьох. Кількість поранених також збільшилася - до 24.

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару РФ по житловому кварталу в Миколаєві 19 липня збільшилася до чотирьох. Як повідомив зранку у суботу, 20 липня, мер міста Олександр Сєнкевич, у лікарні помер поранений чоловік. Також збільшилася й кількість постраждалих - до 24, з яких четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей", - написав Кім.

За його даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

За попередньою інформацією, війська РФ ударили по Миколаєву авіаційною ракетою Х-59. Влучання зафіксували по житловому кварталу міста - у дитячий майданчик поблизу житлового будинку. Раніше повідомляли про трьох загиблих людей, зокрема 12-річну дитину. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).