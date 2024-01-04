У Кропивницькому пошкоджено об'єкт "Укренерго", є загиблий

Війська РФ вранці 4 січня завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Кропивницькому. Внаслідок атаки загинув працівник "Укренерго", поранень зазнали ще семеро людей.

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали у четвер, 4 січня, по Кропивницькому, пошкоджень зазнав об’єкт національної енергетичної компанії "Укренерго". Один співробітник компанії внаслідок падіння уламків загинув, ще загалом семеро людей зазнали поранень, повідомили в міністерстві енергетики та в "Укренерго".

"Внаслідок ракетної атаки, що сталася зранку 4 січня, пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому. На жаль, є загиблий. Ще п'ятеро людей зазнали поранень. Також зазнав пошкоджень і об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго" - поранено двох енергетиків", - йдеться у повідомленні міненерго.

Як зазначили в міністерстві, внаслідок атаки було знеструмлено повітряні лінії, без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця.

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Як додали в компанії "Укренерго", внаслідок удару було пошкоджено один з ремонтно-виробничих об'єктів НЕК, але це не призвело до збоїв в роботі магістральної мережі.

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За словами голови Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрія Райковича, за попередніми даними, місто було атаковано ракетою Х-59, а загиблий працівник "Укренерго" був автослюсарем.

"Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Слідчі групи продовжують працювати і вишукувати уламки ракет", - зазначив він у своєму відеозверненні у Telegram.

Райкович додав, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено опору лінії електропередач, а в окремих мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії і води. Наразі все вже відновлене, повідомив він.