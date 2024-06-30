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Удар РФ по Києву: уламки ракети впали на будинок на Оболоні

Олександр Куницький
30 червня 2024 р.

Уламки російської ракети пошкодили 14-поверховий житловий будинок. Частково зруйновані будівельні конструкції на кількох поверхах, загорілися балкони.

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Наслідки удару РФ по Києву
Архівне фото наслідків російського удару по КиєвуФото: Eugen Kotenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Ввечері в неділю, 30 червня, Росія завдала ракетного удару по столиці України. Внаслідок роботи протиповітряної оборони (ППО) уламки пошкодили 14-поверховий житловий будинок в Оболонському районі Києва.

"За даними, які уточнюються, сталося часткове руйнування певних будівельних конструкцій на кількох поверхах та загоряння балконів будинку", - повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА). 

Мер Києва Віталій Клично уточнив, що загоряння сталося на восьмому та дев'ятому поверхах. "Часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири", - розповів він.

Обійшлося без травмованих, однак у двох мешканок гостра реакція на стрес і медики надають їм допомогу на місці.