Удар РФ по Херсоншині: поранений чоловік помер у лікарні

Унаслідок артилерійського удару, якого війська РФ завдали вдень по Новобериславу Херсонської області, від отриманих травм помер чоловік.

Російські війська вдень у неділю, 29 жовтня, вдарили з артилерії по селу Новоберислав Херсонської області. Внаслідок удару поранення отримав чоловік, який згодом помер у лікарні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Отримані травми виявилися занадто важкими. Він помер у лікарні. Щирі співчуття родині загиблого", - написав він у Telegram.

За його словами, під час обстрілу, якого вдень завдали окупанти з артилерії по селу, 46-річний місцевий житель перебував на вулиці. Він отримав вибухову і відкриту черепно-мозкову травму, осколкове поранення голови, додав Прокудін.

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Як уточнила Херсонська обласна прокуратура, цей обстріл стався близько 12:50. Також, за даними правоохоронців, російські війська близько 15:00 атакували Херсон, внаслідок чого вибухову травму отримав містянин та пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач, автотранспорт.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За минулу добу РФ 63 рази обстріляла Херсонщину

За минулу добу - з 06:00 28 жовтня по 06:00 29 жовтня - на Херсонщині було зафіксовано 63 обстріли з боку РФ. Як повідомив Прокудін, окупанти випустили 301 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, дронів та авіації.

"По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Зафіксовано 28 прильотів керованих авіаційних бомб (КАБ) по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах", - зауважив він. За словами Прокудіна, внаслідок цих обстрілів п'ятеро людей дістали поранення. Також зазнали руйнувань житлові квартали населених пунктів області, приміщення навчального закладу у Бериславі, додав він.