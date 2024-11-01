Удар РФ по Харкову: постраждали 26 поліцейських, 1 - загинув

Війська РФ вдарили ракетою по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Постраждали 26 поліцейських і четверо цивільних, загинув полковник поліції.

Російські війська у п'ятницю, 1 листопада, завдали ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Внаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліцейських отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Один з поранених поліцейських перебуває у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Крім того, поранення отримали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах, зазначив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, а також адміністративна будівля.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300.

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