Удар РФ по Харкову: постраждали 26 поліцейських, 1 - загинув

Удар РФ по Харкову: постраждали 26 поліцейських, 1 - загинув1 листопада 2024 р.
Російські війська у п'ятницю, 1 листопада, завдали ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Внаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліцейських отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Один з поранених поліцейських перебуває у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.
Крім того, поранення отримали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах, зазначив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
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Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, а також адміністративна будівля.
За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300.
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