  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар РФ по Харкову: постраждали 26 поліцейських, 1 - загинув

Степан Смишляєв
1 листопада 2024 р.

Війська РФ вдарили ракетою по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Постраждали 26 поліцейських і четверо цивільних, загинув полковник поліції.

https://p.dw.com/p/4mVPn
Наслідки удару військ РФ по Харкову (архівне фото)
Війська РФ вдарили по місцю дислокації поліцейських у Харкова: 26 поліцейських поранені, 1 - загинувФото: Titov Yevhen/abaca/IMAGO

Російські війська у п'ятницю, 1 листопада, завдали ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Внаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліцейських отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Один з поранених поліцейських перебуває у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Крім того, поранення отримали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах, зазначив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте також: Війська РФ поцілили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: число жертв зросло до трьох

Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, а також адміністративна будівля.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300.

Читайте також: Нічні удари Росії по Харкову: 13 постраждалих

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки удару по будівлі Держпрому в Харкові, 28 жовтня 2024 року

РФ ударила по пам'ятці архітектури під захистом ЮНЕСКО в центрі Харкова

РФ ударила по пам'ятці архітектури під захистом ЮНЕСКО в центрі Харкова

Російські авіабомби пошкодили будівлю Держпрому - пам'ятку національного значення в стилі конструктивізму.
Конфлікти29 жовтня 2024 р.
Наслідки російського удару по житловій забудові Харкова

Росія ударила по цивільній інфраструктурі Харківщини та Полтавщини

Росія ударила по цивільній інфраструктурі Харківщини та Полтавщини

31 жовтня про удари російських військ по цивільній інфраструктурі повідомила влада Харківщини і Полтавщини.
Конфлікти31 жовтня 2024 р.