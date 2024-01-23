Ракетний удар РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 6

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову у вівторок, 23 січня 2024 року, зросла до 6 осіб, ще 51 людина отримала поранення.

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову у вівторок, 23 січня, зросла до 6 людей, ще 51 людина отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"На жаль, внаслідок ударів РФ загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблокують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули", - написав він.

До цього он повідомляв про 5 загиблих та 51 постраждалого. Травми, зокрема, отримали травми четверо неповнолітніх (10, 12, 14 і 17 років), їхній стан середньої тяжкості. Серед дорослих п'ятеро постраждалих перебували у тяжкому стані.

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Нагадаємо, у вівторок близько 4-ї та 7-ї ранку російські військові завдали ударів по Київському та Салтівському районах міста. Всього було близько 12 комбінованих ударів - ракетами С-300, Х-32 та "Іскандер". Внаслідок обстрілу у Харкові було пошкоджено понад 30 житлових будинків, у одній з багатоповерхівок повністю зруйновано під'їзд.