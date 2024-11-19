  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар РФ по гуртожитку в Глухові: серед загиблих є дитина

Анастасія Шепелева
19 листопада 2024 р.

Гуртожиток одного з навчальних закладів міста на Сумщині уразили російські "шахеди". Кількість жертв і поранених зростає. Тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди.

https://p.dw.com/p/4n8cU
Рятувальники на місці атаки дронів РФ по Києву 25 жовтня
Рятувальники на місці атаки дронів (ілюстративне архівне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout/REUTERS/REUTERS

Російські війська пізно ввечері 18 листопада атакували дронами типу Shahed Глухів Сумської області. Як повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА), два "шахеди" уразили один з гуртожитків міста.

Зранку ОВА повідомила про шістьох загиблих, зокрема дитину. Згодом, за даними президента України Володимира Зеленського, кількість жертв сягнула семи. 

12 цивільних зазнали поранень, серед них - двоє дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами ще можуть знаходитись люди. 

У Запоріжжі через дрони знеструмлені лікарня та котельні

Крім того, понад десяток "шахедів" Росія спрямувала на Запоріжжя.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, знеструмлені понад 17,6 тисячі абонентів. Зокрема, електропостачання пропало в котельнях і у лікарні. Від теплопостачання відключені 677 будинків. Станом на ранок близько двом тисячам абонентів світло відновили.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Відключення світла у Харкові (архівне фото)

"Укренерго" після атаки РФ заявило про повернення відключень світла

"Укренерго" після атаки РФ заявило про повернення відключень світла

Після масованої атаки Росії по всій Україні 18 листопада запроваджують відключення електроенергії. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.
Конфлікти17 листопада 2024 р.