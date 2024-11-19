Удар РФ по гуртожитку в Глухові: серед загиблих є дитина

Гуртожиток одного з навчальних закладів міста на Сумщині уразили російські "шахеди". Кількість жертв і поранених зростає. Тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди.

Російські війська пізно ввечері 18 листопада атакували дронами типу Shahed Глухів Сумської області. Як повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА), два "шахеди" уразили один з гуртожитків міста.

Зранку ОВА повідомила про шістьох загиблих, зокрема дитину. Згодом, за даними президента України Володимира Зеленського, кількість жертв сягнула семи.

12 цивільних зазнали поранень, серед них - двоє дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами ще можуть знаходитись люди.

У Запоріжжі через дрони знеструмлені лікарня та котельні

Крім того, понад десяток "шахедів" Росія спрямувала на Запоріжжя.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, знеструмлені понад 17,6 тисячі абонентів. Зокрема, електропостачання пропало в котельнях і у лікарні. Від теплопостачання відключені 677 будинків. Станом на ранок близько двом тисячам абонентів світло відновили.