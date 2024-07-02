Удар РФ по Дніпру: кількість загиблих зросла

На четвертий день пошукових робіт у будинку в Дніпрі рятувальники виявили ще одне тіло жінки. Таким чином ракетний удар Росії 28 червня забрав життя двох людей.

Кількість загиблихвнаслідок ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі, завданого 28 червня, збільшилася до двох людей. Про це у вівторок, 2 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора. Роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70 відсотківа конструкцій", - написав він.

Як уточнила Державна служба з надзвичайних ситуацій, тіло жінки знайшли під завалами на рівні сьомого поверху. "Кількість загиблих збільшилася до двох. Постраждало 12 осіб, з них 1 дитина, врятовано дві особи. Наразі тривають пошукові роботи та розбір завалів", - йдеться у повідомленні.

Раніше правоохоронцям вдалося ідентифікувати особу загиблої 75-річної мешканки зруйнованої багатоповерхівки.

Як повідомляли в міністерстві внутрішніх справ, ракета РФ зруйнувала квартири в одному з під'їздів ураженого будинку з 8 по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу та вивезли 190 тон будівельного сміття.