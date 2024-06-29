Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13 осіб

Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13 осіб29 червня 2024 р.
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Внаслідок ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі, завданого 28 червня, постраждали 13 людей, серед яких - вагітна та немовля, повідомили в Національній поліції у суботу, 29 червня.
Безвісти зниклими станом на ранок вважаються двоє жінок. Також правоохоронцям вдалося ідентифікувати особу загиблої людини - російський ракетний удар вбив 75-річну мешканку зруйнованої багатоповерхівки.
Станом на 11 ранку до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.
Як повідомляли в міністерстві внутрішніх справ, ракета РФ зруйнувала квартири в одному з під'їздів ураженого будинку з 8 по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу та вивезли 190 тон будівельного сміття.