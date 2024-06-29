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Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13 осіб

Анастасія Шепелева
29 червня 2024 р.

Ракетний удар Росії по будинку в Дніпрі забрав життя 75-річної жінки, поранень зазнали 13 людей, зокрема вагітна та немовля.

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Удар Росії по багатоповерхівці у Дніпрі, 29 червня 2024 року
Удар Росії по багатоповерхівці у Дніпрі, 29 червня 2024 рокуФото: Arsen Dzodzaiev/Anadolu/picture alliance

Внаслідок ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі, завданого 28 червня, постраждали 13 людей, серед яких - вагітна та немовля, повідомили в Національній поліції у суботу, 29 червня.

Безвісти зниклими станом на ранок вважаються двоє жінок. Також правоохоронцям вдалося ідентифікувати особу загиблої людини - російський ракетний удар вбив 75-річну мешканку зруйнованої багатоповерхівки.

Станом на 11 ранку до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.

Як повідомляли в міністерстві внутрішніх справ, ракета РФ зруйнувала квартири в одному з під'їздів ураженого будинку з 8 по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу та вивезли 190 тон будівельного сміття.

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