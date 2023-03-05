Удар РФ по будинку в Запоріжжі: Загиблих уже 13 (онлайн)

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, який РФ завдала 2 березня по житловому будинку в Запоріжжі, зросла до 13 осіб. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 5 березня.

++08:23++

Удар РФ по будинку в Запоріжжі: Кількість жертв зросла до 13

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, який РФ завдала 2 березня по житловому будинку в Запоріжжі, зросла до 13 осіб. "З-під завалів будинку деблокували тіла 13 загиблих, з них восьмимісячну дитину. Врятували 11 осіб, а також чотирьох котів і собаку", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Роботи тривають.

++07:56++

ISW: Війська РФ не зможуть оточити Бахмут найближчим часом

Швидше за все, російські війська не зможуть оточити Бахмут найближчим часом, ідеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики вважають, що мета маневрів військ РФ полягає в тому, щоби змусити українських військових покинути підготовлені оборонні позиції, а не оточити підрозділи Збройних сил України (ЗСУ). "Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало зрозуміти, що швидше відступить, ніж ризикне потраплянням в оточення", - йдеться в огляді. Аналітики вважають, що за необхідності українські війська "все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті".

Напередодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що в Бахмуті йдуть планові ротації підрозділів, а масового відведення українських військ немає. За його словами, бої точаться переважно на підступах до Бахмута, а не в самому населеному пункті. "Місто контролюють українські сили: ЗСУ, Державна прикордонна служба та Національна гвардія", - сказав він.

++07:28++

Війська РФ не полишають спроб оточити Бахмут - генштаб ЗСУ

Протягом 4 березня Збройні сили України (ЗСУ) відбили 130 російських атак на тих напрямках, де РФ наступає: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. "Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут", - зазначає генерльний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За добу війська РФ завдали шести ракетних і 24 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирного населення.

"У місті Нова Каховка Херсонської області окупанти використовують цивільне населення в якості "живого щита". Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об'єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби протиповітряної оборони серед житлових кварталів міста", - пише генштаб.

Українська авіація завдала за день 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, двох - по їхніх зенітно-ракетних комплексах (ЗРК), одного - по складу боєприпасів і ще одного - по автомобільному мосту. Також 4 березня збили чотири російських розвідувальних і ударних дрони різних типів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження сил РФ, дві позиції їхніх ЗРК і дві станції радіоелектронної боротьби.

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