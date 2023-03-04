Удар РФ по будинку в Запоріжжі: Жертв уже 10 (онлайн)

Станом на ранок 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців житлового будинку в Запоріжжі, по якому російські війська завдали ракетного удару. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 4 березня.

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ISW: ЗСУ можуть частково відступити з Бахмута

Імовірно, Збройні сили України створюють умови для контрольованого відступу з частини Бахмута на Донеччині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Вони посилаються на геолокаційні кадри від 3 березня, на яких, за їхніми твердженнями зафіксовано, що "українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута", що свідчить про намагання перешкодити руху Росії в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу РФ із міста на захід. Якщо українське військове командування визнає необхідність відступу, то буде здійснений обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок у східній частині Бахмута, вважають аналітики.

Військова розвідка Великобританії також зазначає, що протягом останніх 36 годин у Бахмуті були знищенні "два ключових мости", а бої з російськими військами "точаться в місті та навколо нього". Водночас розвідники не стверджують, що обидва мости були знищені українськими військами, так само, як і не кажуть про ймовірний відступ. За їхніми даними, "Україна підсилює цей район елітними підрозділами".

Тим часом Сили спеціальних операцій повідомили, що командувач Віктор Хоренко перевірив роботу підрозділів, які обороняють Бахмут. "Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", - сказав він.

++10:37++

Сьогодні вранці в Часовому Яру на Донеччині через російські обстріли була поранена людина. Ще одна особа дістала поранень на Лисичанському напрямку, повідомляє у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. За минулу добу загинули двоє жителів області в Максимільянівці та Сіверську.

На Харківщині сьогодні зранку загинув цивільний, який підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку в селі Чайківка Чугуївського району. Внаслідок російського обстрілу 3 березня у селі Берестове був поранений цивільний, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це пише голова ОВА Олег Синєгубов.

На Херсонщині через російські обстріли 3 березня загинула людина, а 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Військові РФ обстріляли за добу територію області 69 разів, випустивши по мирних населених пунктах понад 460 снарядів з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків і дронів. Херсон потрапив за день під обстріл чотири рази. В місті пошкоджені багатоквартирні будинки та комунальне підприємство.

++10:10++

Rheinmetall веде переговори щодо танкового заводу в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю газеті Rheinische Post. "Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 танків Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці", - зазначив він.

Гендиректор Rheinmetall Армін Папперґер з військовим біля новітнього танку Panther KF51 Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони - "не важко".

++09:47++

На тлі візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Вашингтона координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі сказав DW, що необхідно працювати над тим, аби президент України Володимир Зеленський "зміг домогтися успіху на полі бою, щоби він міг домогтися успіху за столом переговорів". При цьому, говорячи про переговори задля припинення війни, Кірбі констатував: "Не схоже, що це станеться найближчим часом".

Щодо можливих поставок Китаєм зброї Росії він зазначив: "У нас усе ще немає жодних ознак того, що китайці вирішили рухатися вперед у наданні Росії будь-якої летальної зброї або засобів. Вони не зняли це питання з порядку денного, але ми не бачимо жодних ознак того, що вони рухаються в цьому напрямі просто зараз, і ми дуже сподіваємося, що вони цього не зроблять".

++09:19++

Шольц і Байден обговорили у Вашингтоні подальшу підтримку України

Центральною темою переговорів президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), які відбулися ввечері в п'ятницю, 3 березня, у Вашингтоні, стала подальша підтримка України. Про це повідомили в Білому домі та канцелярія Шольца за підсумками перемовин.

Шольц і Байден у Білому домі Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Шольц відвідав Вашингтон уперше з початку війни Росії проти України та вдруге на посаді канцлера Німеччини. Переговори тривали за зачиненими дверима більше години. В них не брали участі навіть найближчі радники Байдена і Шольца. Як зазначив представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), лідери хотіли провести "дуже конфіденційний обмін думками один з одним".

Після переговорів, перейшовши до зали де знаходилися американські та німецькі чиновники, Байден пожартував, що "двоє лідерів самостійно вирішили всі світові проблеми", пише Associated Press із посиланням на джерело.

Пресконференція за підсумками розмови запланована не була. Канцлера ФРН не супроводжував традиційний пул журналістів, хоча зазвичай на таких зустрічах їхня кількість може досягати 25.

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++08:55++

Удар РФ по будинку в Запоріжжі: Кількість жертв зросла до 10

Кількість жертв ракетного удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі зросла до 10. Станом на ранок суботи рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Удару російські військ завдали 2 березня. Рятувальники врятували 11 осіб. Також під час розбору завалів врятували двох котів і собаку. Серед 10 загиблих є дитина. Роботи продовжуються.

++08:29++

ЗМІ: До Вімблдонського турніру можуть допустити гравців з РФ

До Вімблдонського міжнародного тенісного турніру цього року можуть допустити гравців з Росії та Білорусі, повідомила британська газета The Daily Telegraph. "Усі очікування вказують на те, що Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету зніме заборону для росіян і білорусів", - зазначило видання.

Як пише агентство спортивних новин SID, заборону, запроваджену торік на тлі війни Росії проти України, можуть зняти на британському турнірі Великого шолома 3-16 липня.

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++08:08++

У Братиславі протестували проти військової допомоги Україні

У центрі Братислави тисячі протестувальників увечері 3 березня взяли участь у мітингах, найчисленніший з яких - "Марш за мир" - був зареєстрований анонімною особою і, найімовірніше, дістав підтримку з боку правих популістів і проросійських сил. Учасники акції вимагали мирних переговорів замість постачання зброї Києву. У натовпі було видно численні словацькі, а також мінімум один російський і один - радянський прапори. На транспарантах переважали написи "Ми хочемо миру", а також гасла проти членства Словаччини в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

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Одночасно на центральну площу перед президентським палацом вийшли мітингувальники з українськими прапорами та антипутінськими транспарантами, пише агентство dpa. За його даними, чисельність цієї групи була меншою, ніж першої.

Поліції вдалося забезпечити правопорядок, і до сутичок між учасниками двох демонстрацій не дійшло. На відеозаписах з місця подій чути лише окремі словесні перепалки, а також вигуки - "Слава Україні!".

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++07:39++

ЗСУ відбили 150 російських атак на "гарячих" напрямках

Протягом 3 березня українські військові відбили понад 150 атак російських солдатів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, де ті зосереджують основні зусилля. "На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут", - пише генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ обороняються, намагаючись покращити тактичне положення на окремих ділянках і створити умови для відновлення наступу.

"У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини". Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - ідеться в повідомленні генштабу.

За добу російські війська завдали по території України 32 авіаційних і шести ракетних ударів, а також здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Загроза завдання окупантами ракетних ударів залишається значною по всій території України", - попереджає генштаб.

Українська авіація за день завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також двох - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Крім того, збили російський літак Су-34 і вісім розвідувальних та ударних дронів різних типів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження сил, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби РФ.

++07:21++

Президентка Європарламенту в Києві: Майбутнє України - в ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила в ніч на суботу, що приїхала з візитом до Києва.

Вона зустрілася 3 березня з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. "Майбутнє України - це членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо весь шлях спільно з вами. Співпраця між Європарламентом і українським парламентом буде посилюватися", - написала Мецола в Twitter українською мовою.

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