Удар по Краматорську: троє загиблих, 21 травмований (онлайн)

Кількість загиблих унаслідок удару військ РФ по житловому будинку в Краматорську на Донеччині зросла до трьох. Травмована 21 людина, вісім із них госпіталізовані. Під завалами можуть залишатися ще двоє людей. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 2 лютого.

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Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками доби прокоментував обшуки, які пройшли 1 лютого.

"Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена", - сказав він.

Нагадаємо, 1 лютого обшуки провели: в Дніпрі в будинку олігарха Ігоря Коломойського, у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у представників компаній, які контролює народний депутат Вадим Столар. Тим часом президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру. Звільненим через скандал з закупівлями для армії чиновникам міністерства оборони також повідомили про підозри. Крім того, уряд звільнив керівництво митної служби України.

Окрім обшуків у посадовців, Зеленський прокоментував ще одну справу: "Окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора - факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде".

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Удар РФ по будинку в Краматорську: троє загиблих і 21 травмований

Кількість загиблих унаслідок удару військ РФ по житловому будинку в Краматорську на Донеччині зросла до трьох. Травмована 21 людина, вісім із них госпіталізовані. Під завалами можуть залишатися ще двоє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Двоє людей врятовані.

Російська армія вдарила по будинку пізно ввечері 1 лютого з ракетного комплексу "Іскандер".

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