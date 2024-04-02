Удар по закладу освіти Дніпра: є постраждалі

Після ракетного удару по Дніпру, вчиненого Росією посеред дня 2 квітня, постраждали 13 людей, з них п'ятеро дітей. Внаслідок атаки пошкоджений один із закладів освіти міста.

Унаслідок ракетного удару по Дніпру, вчиненого Росією посеред дня у вівторок, 2 квітня, постраждали 13 людей, з них п'ятеро дітей*. "Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості", - зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Він утонив, що внаслідок атаки пошкоджений один із закладів освіти міста. "На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат", - написав Лисак у Telegram.

Нагадаємо, що російські війська ввечері 1 квітня завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Також повідомлялось про те, що сили протиповітряної оборони (ППО) України збили над Криворізьким районом російську ракету.

У цей же день, за повідомленням Лисака, російська армія обстріляла також населені пункти Нікопольського району з артилерії та застосувала дрони-камікадзе.

* Новину оновлено після публікації новими даними про постраждалих