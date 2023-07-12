  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Удар по Вінниці: екскомандувачу ЧФ РФ повідомлено підозру

Дар'я Нинько
2 год. тому

СБУ повідомила про підозру екскомандувачу Чорноморським флотом РФ Ігорю Осіпову за наказ здійснити удар по Вінниці рік тому. Це вже друга підозра, оголошена Осіпову.

https://p.dw.com/p/4TnAg
Наслідки ракетного удару по Вінниці, 14 липня 2022 року
Наслідки ракетного удару по Вінниці, 14 липня 2022 рокуФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Служба безпеки України повідомила, що виявила нові докази вини колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Ігоря Осіпова, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України. Зокрема, слідчі української спецслужби встановили, що саме Осіпов організував масовану повітряну атаку на Вінницю 14 липня 2022 року, повідомляє пресслужба СБУ у середу, 12 липня.

"Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами "Калібр" з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього обстрілу загинули 29 людей, з них - троє дітей. Ще 154 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Крім того, руйнувань зазнали 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів, наголосили в СБУ.

No comment: ракетні удари по Вінниці

На підставі зібраних доказів Осіпову повідомлено про підозру за частиною другою статті 28, частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На початку року СБУ повідомила Осіпову про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Йдеться про дві статті ККУ: частину другу статті 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) та частину другу статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), нагадують у відомстві.

Очевидці про удар по Вінниці: "Це була страшна картина"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Лідери країн Північної Європи разом з президентом України Володимиром Зеленським (саміт у Гельсінкі, травень 2023 року)

Країни Північної Європи підтримали заяву G7 щодо України

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Огляд європейської преси

Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008

Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008

Політика10 год. тому
Filmprojektor

Без українського дубляжу: менше ходитимуть у кіно?

Без українського дубляжу: менше ходитимуть у кіно?

Кіно11 год. тому
VW ID.4 - перший електричний кросовер німецького концерну Volkswagen

Авторинок ФРН: зростання на тлі рецесії, VW наздоганяє Tesla

Авторинок ФРН: зростання на тлі рецесії, VW наздоганяє Tesla

Економіка11 липня 2023 р.
external

Історія "азовця", який двічі пережив російський полон

Історія "азовця", який двічі пережив російський полон

Конфлікти11 липня 2023 р.21:44 хв.
external

"НАТО хоче мати ЗСУ в Альянсі": військові про вступ в НАТО

"НАТО хоче мати ЗСУ в Альянсі": військові про вступ в НАТО

Конфлікти11 липня 2023 р.03:09 хв.
Турецький президент Ердоган і шведський прем'єр Крістерссон змогли досягти згоди за посередництва генсека НАТО Столтенберга

Опір Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО знято

Опір Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО знято

Конфлікти11 липня 2023 р.
На головну сторінку