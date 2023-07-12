Удар по Вінниці: екскомандувачу ЧФ РФ повідомлено підозру

СБУ повідомила про підозру екскомандувачу Чорноморським флотом РФ Ігорю Осіпову за наказ здійснити удар по Вінниці рік тому. Це вже друга підозра, оголошена Осіпову.

Служба безпеки України повідомила, що виявила нові докази вини колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Ігоря Осіпова, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України. Зокрема, слідчі української спецслужби встановили, що саме Осіпов організував масовану повітряну атаку на Вінницю 14 липня 2022 року, повідомляє пресслужба СБУ у середу, 12 липня.

"Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами "Калібр" з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього обстрілу загинули 29 людей, з них - троє дітей. Ще 154 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Крім того, руйнувань зазнали 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів, наголосили в СБУ.

No comment: ракетні удари по Вінниці To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

На підставі зібраних доказів Осіпову повідомлено про підозру за частиною другою статті 28, частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На початку року СБУ повідомила Осіпову про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Йдеться про дві статті ККУ: частину другу статті 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) та частину другу статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), нагадують у відомстві.