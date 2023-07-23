Удар по Одесі: постраждала будівля консульства Греції

Володимир Зеленський зазначив, що від російських атак на Одесу постраждали вже дві консульські установи в місті. 20 липня ракетний удар РФ пошкодив будівлю генерального консульства Китаю, 23 - Греції.

Під час російського ракетного удару по Одесі в ніч на неділю, 23 липня, постраждала будівля консульства Греції, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців.

Це вже друга консульська установа в Одесі, що зазнала пошкоджень через російські атаки. Під час ракетного удару РФ 20 липня пошкоджень зазнала будівля генерального консульства Китаю.

Зеленський зауважив, що Росія випустила по Одесі ракети різних типів "абсолютно спеціально, щоб їх було складніше збити" або з метою "завдати більше руйнувань".

Росія вдарила по Одещині 19 ракетами п'яти типів, з яких протиповітряній обороні вдалося збити дев'ять. Внаслідок атаки загинула людина, більше 20 дістали поранення. Пошкоджені близько 50 будівель, в тому числі 25 архітектурних пам'яток і Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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