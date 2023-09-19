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Удар по Костянтинівці: ЗСУ просять дочекатися розслідування

Віолетта Чайковська | Жан Рофе
19 вересня 2023 р.

NYT написала, що в ринок у Костянтинівці могла впасти українська ракета. Стратком ЗСУ закликав дочекатися результатів офіційного розслідування.

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Наслідки удару по Костянтинівці
Наслідки удару по КостянтинівціФото: Volodymyr Zelenskiy/Telegram/REUTERS

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) закликали дочекатися результатів офіційного розслідування щодо ракетного удару по ринку в  Костянтинівці Донецької області 6 вересня, який забрав життя 16 людей та поранив понад 30.

"З метою з'ясування обставин ракетного удару, Служба безпеки України 6 вересня розпочала кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни". Наразі триває офіційне розслідування. До його завершення, за законом, коментування будь-яких деталей щодо інциденту забороняється і є недоцільним", - сказали в страткомі "Українській правді".

Там додали, що будь-якими коментарями чи припущеннями "можуть скористатися і обов'язково скористаються російські пропагандисти". Коментар стосується статті американського видання The New York Times (NYT).

NYT: У Костянтинівці могла впасти українська ракета

NYT 18 вересня оприлюднило статтю, в якій ідеться, що удар по Костянтинівці, ймовірно, був спричинений влучанням української ракети, випущеної з зенітного ракетного комплексу "Бук", що збилася з курсу. Журналісти дійшли такого висновку, проаналізувавши фрагменти ракети, супутникові знімки, свідчення очевидців і сліди на місцевості.

На їхню думку, удар став результатом трагічної випадковості: ракета могла відхилитися від заданого курсу через відмову електроніки. Раніше аналогічних висновків дійшов засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв.

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