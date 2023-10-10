Удар по Грозі: число жертв зросло, п'ятьох людей ще шукають

За останніми даними, кількість загиблих цивільних внаслідок ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району становить 53 людини. Оновлені дані у вівторок, 10 жовтня, оприлюднив глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Він додав, що ще п'ятеро людей наразі вважаються зниклими безвісти, а на місці удару російської ракети знайдені фрагменти тіл, які потребують ідентифікації.

"Шестеро дітей в цьому селі залишилися повними сиротами. Працюємо над тим, щоб ці діти та усі постраждалі сім'ї в Грозі отримали необхідну їм допомогу", - додав Синєгубов. Він зазначив, що найближчим часом у Грозі відбудуться поховання загиблих.

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Росія в ООН заявила, що била в Грозі по неонацистах

5 жовтня, близько 13:25, російська армія завдала ракетного удару по кафе-магазину в Грозі, де саме відбувалися поминки з нагоди перепоховання українського військового, уродженця цього села. За попередніми висновками, по закладу вдарили з ракетного комплексу "Іскандер". Востаннє українська влада повідомляла про 52 жертви удару та шістьох поранених, трьох осіб вважали зниклими безвісти.

9 жовтня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу перед членами міжнародної організації, прокоментував ракетний удар російських військ по кафе у Грозі. "На момент удару там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, в них брали участь безліч його спільників неонацистів. Не випадково на знімках, опублікованих у соцмережах відразу після удару, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку", - заявив Небензя. При цьому він не навів ні джерел своєї інформації, ні доказів.