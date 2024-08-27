Удар по готелю у Кривому Розі: кількість жертв зросла до 3-х

Жертвами ракетного удару військ РФ по готелю в Кривому Розі стали троє людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти, повідомила оновлені дані місцева влада. Зросла і кількість жертв масованого удару РФ напередодні.

Кількість жертв ракетного удару військ РФ по готелю в Кривому Розі зросла щонайменше до трьох людей. Про це в вівторок, 27 серпня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram-каналі.

"Уже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - написав посадовець. За його словами, внаслідок російського удару зазнали пошкоджень вісім магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, близько 20 автомобілів.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинуло двоє людей, ще п'ятеро - зазнали поранень. Утім, слідчі припускали, що під завалами могли залишатися люди.

За фактом удару прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що в один з готелів Кривого Рогу в ніч на вівторок влучила російська балістична ракета.

На Полтавщині побільшало жертв вчорашнього російського удару

Тим часом голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що у лікарнях в регіоні померли троє людей, які постраждали від масованого ракетно-дронового удару, якого війська РФ завдали у ніч та зранку 26 серпня. "На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки", - написав посадовець.

Пронін також додав, що лікарі й надалі борються за життя ще двох постраждалих унаслідок російського удару, який став наймасованішим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

ДСНС: до ліквідації наслідків атаки РФ залучали сотні рятувальників

Водночас у ДСНС уточнили, що під час масованої атаки 26 серпня війська РФ уразили близько 57 об’єктів. "Це і житлові будинки, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, на яких працювало близько 740 рятувальників та 176 одиниць техніки ДСНС", - розповів під час брифінгу у Media Center Ukraine речник ДСНС України Олександр Хорунжий, цитує пресслужба відомства .

Рятувальники працювали над ліквідацією наслідків у 18 областях і у Києві, додав Хоружний. За даними ДСНС, які були оприлюднені до повідомлення Проніна, жертвами масованої атаки військ РФ стали семеро людей, ще 47 - зазнали поранень. Серед постраждалих - четверо дітей: 2014, 2017 та 2024 років народження.

Нагадаємо, за даними ПС ЗСУ, проведена 26 серпня ракетно-дронова атака РФ по Україні стала наймасовішою за більш ніж два роки повномасштабної війни Росії проти України - для удару війська РФ застосували щонайменше 127 ракет різних типів і 109 ударних дронів.