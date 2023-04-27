Удар "Калібрами" по Миколаєву: одна людина загинула

Вночі війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучань одна людина загинула, ще 23 зазнали поранень.

Війська РФ у ніч проти четверга, 27 квітня, атакували Миколаїв ракетами "Калібр", повідомляється на сторінці у Facebook оперативного командування "Південь".

Внаслідок влучань загинула одна людина, ще 23 зазнали поранень. Серед поранених дитина. Один приватний будинок було зруйновано, ще один - пошкоджено. Також суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі на місці влучань були оперативно ліквідовані, триває розбір конструкцій.

Як зазначає ОК "Південь", чотири ракети були запущені з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Запуск здійснювався з акваторії Чорного моря.

Напередодні ввечері ОК "Південь" повідомляло про те, що корабельне угруповання РФ у Чорному морі складало 14 одиниць, проте кількість ракетоносіїв була зменшена. Підводні ракетоносії були заведені в пункти базування для поповнення запасів після кількадобового чергування.

На бойовому чергуванні на той момент перебувало два надводних ракетоносії, сумарне спорядження яких могло кладати до 16 "Калібрів".