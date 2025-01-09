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Удар КАБами по Херсону: влучання в дитячий садок

Олена Перепадя
9 січня 2025 р.

9 січня Росія атакувала Херсон керованими авіабомбами. За попередніми даними, постраждали семеро людей, зафіксоване влучання в дитячий садок.

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Наслідки авіаудару РФ по Херсону (жовтень 2024 року)
Наслідки авіаудару РФ по Херсону (жовтень 2024 року)Фото: Kherson Regional Military Administration/Anadolu/picture alliance

Зранку у четвер, 9 січня, російські військові завдали авіаудару по Херсону, вначлідок чого семеро людей постраждали. Зокрема, є влучання в підприємство і дитячий садок, повідомив глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У Telegram він опублікував фотографії наслідків влучання керованої авіабомби по території дитячого дошкільного закладу.

За даними місцевої влади, Росією по Херсону були випущені три керовані авіабомби, внаслідок удару виникли пожежі.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що щонайменше два російські КАБи були скинуті на житлову забудову. "Станом на цю хвилину відомо про шістьох постраждалих - двоє жінок і четверо чоловіків. У них - вибухові травми та уламкові поранення. Одному потерпілому бригада "швидкої" надала допомогу на місці, решта - перебувають у лікарнях", - поінформував Прокудін.

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