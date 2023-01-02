Удар Ізраїля по аеропорту Дамаска: загинули четверо бійців

Ізраїль у ніч на понеділок, 2 січня, завдав ракетного удару по міжнародному аеропорту Дамаска, внаслідок чого загинули четверо людей, зокрема двоє сирійських солдатів, повідомив Сирійський спостережний центр з прав людини (SOHR).

"Убито чотирьох бійців, включно з двома сирійськими солдатами. Ракети також вразили позиції "Хезболла" та проіранських угруповань всередині будівлі аеропорту та за його межами, включно зі складом боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку військове джерело повідомило сирійському державному інформаційному агентству SANA, що Ізраїль випустив залпи ракет по Дамаському аеропорту та його околицях, унаслідок чого загинули двоє сирійських солдатів. Аеропорт, згідно з повідомленнями, виведений з ладу.

Ізраїльські удари по Сирії

За останні менше ніж сім місяців це вже другий удар Ізраїля по аеропорту Дамаска, де дислоковані проіранські збройні угруповання та бійці ліванського радикального руху "Хезболла".

Нинішній удар стався через кілька днів після того, як керівництво ізраїльської армії представило план операцій на 2023 рік. "Ми бачимо, що наші дії в Сирії є прикладом того, як безперервні та систематичні військові заходи ведуть до зміни впливу в цілому регіоні. Ми не змиримося з присутністю "Хеболлла" 2.0 у Сирії", - наголошувалося в повідомленні.